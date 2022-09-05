Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede, Silivri kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesini talep etti. Talebin ardından Silivri Belediye Başkanı'nın talebenin ardından Silivri Cezaevi'nin ismi, Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.

"İLÇE, CEZAEVİ İLE BİLİNİR OLDU"

Dilekçesinde ilçenin 209 bin 103 nüfusa sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, "Silivri Haziran- ekim aylarında yazlıkçı ve tatilcilerin de katılımı ile yaklaşık 600 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi kayıtlara göre Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul'un sayfiye yeri olan Silivri'nin bu özelliği cumhuriyet döneminde de şekil değiştirerek devam etmiştir" dedi. Geçmişte sayfiye yeri olma özelliğinin yanında yoğurduyla anılan Silivri'nin bu özelliklerinin çeşitli neden ve ihmaller ile unutulduğunu savunan Yılmaz, "Üzülerek ifade etmek isteriz ki bugün Silivri, geçmişte olduğu gibi İstanbul'un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir" dedi.

OLUMSUZ ALGIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ TELEP EDİLDİ

Türkiye'nin 26 ilinde örneklemeler ile yapılan araştırmada, Silivri'yi 'İstanbul'un güzel bir ilçesi', 'sahil', 'yazlıklar' diye hatırlayanların oranının yüzde 4,1 iken 'cezaevi' olarak hatırlayanların oranının yüzde 54,6 olduğunu belirten Başkan Yılmaz, dilekçesinde şunları kaydetti: "İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu, Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşerilerimizin ve değişik kurum ve STK'ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevinin adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamuoyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi'ni adının 'İstanbul Batıkapısı' olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim"