Ankara’dan gelen atlı birlikler Kocaeli’de asayişi sağladı

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahil boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ankara’dan bir hafta süreyle gelen atlı birlikler, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Birlikleri gören vatandaşlar ekiplerin yanına gelerek atları sevdi. Kontrolden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, asayiş olaylarının atla daha kısa sürede müdahale edilebileceğini söyledi. Ekiplerin denetimi bir hafta boyunca Kocaeli genelinde devam edecek.