05 Eyl 2022 - 22:24- Asayiş G: 05 Eyl 2022 - 22:25

Ankara’dan gelen atlı birlikler Kocaeli’de asayişi sağladı

Ankara’dan Kocaeli’ye gelen atlı birlikler asayiş denetimini gerçekleştirdi. Şüpheli gördükleri vatandaşların GBT’sini kontrol eden ekipler, bir hafta boyunca denetimlerini sürdürecek.
Ankara’dan gelen atlı birlikler Kocaeli’de asayişi sağladı mask
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Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahil boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ankara’dan bir hafta süreyle gelen atlı birlikler, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Birlikleri gören vatandaşlar ekiplerin yanına gelerek atları sevdi. Kontrolden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, asayiş olaylarının atla daha kısa sürede müdahale edilebileceğini söyledi. Ekiplerin denetimi bir hafta boyunca Kocaeli genelinde devam edecek.
# bir, Ankara, Vatandaşlar

05 Eyl 2022 - 22:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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