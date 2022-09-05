Ruhsatsız silah taşıyan 8 kişiye gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurama suçlarının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çeşitli ebat ve çapta 20 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet-2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet - 5729 Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.