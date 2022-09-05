Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurama suçlarının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çeşitli ebat ve çapta 20 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet-2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet - 5729 Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.
05 Eyl 2022 - 22:25- Asayiş Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 22:33
Ruhsatsız silah taşıyan 8 kişiye gözaltı
Kocaeli’de polis ekiplerince, silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yapılan operasyonda 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.