05 Eyl 2022 - 22:25- Asayiş G: 05 Eyl 2022 - 22:33

Ruhsatsız silah taşıyan 8 kişiye gözaltı

Kocaeli’de polis ekiplerince, silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yapılan operasyonda 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
Ruhsatsız silah taşıyan 8 kişiye gözaltı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurama suçlarının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çeşitli ebat ve çapta 20 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet-2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet - 5729 Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.
# ile, polis

05 Eyl 2022 - 22:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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