Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevki Yüksek Hızlı Tren yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, YHT İzmit tren garına Konya’ya gitmek için gelen 90 yaşındaki Nihat B. bileti olmadığı için trene alınmadı. Ardından yaşlı adam tren yoluna girerek yürümeye başladı. Raylardan yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkulukları kırarak sağlık ekiplerini Nihat B.’ye ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nihat B.’nin herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Evine kendi gitmek istediğini söyleyen yaşlı adam itfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilerek, polis aracıyla evine götürüldü.
05 Eyl 2022 - 22:28- Asayiş Güncelleme: 05 Eyl 2022 - 22:29
Bileti olmadığı için trene alınmadı, bakın ne yaptı!
Kocaeli’den Konya’ya yüksek hızlı tren ile gitmek isteyen ancak bileti olmayan 90 yaşındaki yaşlı adam, tren yoluna çıkarak yaklaşık 1 kilometre yürüdü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı adam polis ekipleri tarafından evine götürüldü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.