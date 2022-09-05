05 Eyl 2022 - 22:28- Gündem G: 05 Eyl 2022 - 22:29

İzmit Belediyesi okul bahçelerini yeni döneme hazırlıyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına sayılı günler kala okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
İzmit Belediyesi okul bahçelerini yeni döneme hazırlıyor mask
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulları yeni döneme hazırlıyor. Kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala İzmit’in okul bahçelerini yıkayarak temizliyor. İzmit sınırları içerisinde bulunan okulların bahçelerini öğrenciler için çok daha sağlıklı hale getiren ekipler ilkokul, ortaokul ve lise bahçelerini hijyene kavuşturuyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları ise okul yönetimi ve aileler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
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05 Eyl 2022 - 22:28 İHA Kocaeli- Gündem

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