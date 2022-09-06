Ensar Öztürk tarihe geçti

Ensar Öztürk, 29 Kasım 2021 tarihinde takımı 1-0 mağlup durumdayken takımının attığı gol öncesinde rakibine faul yaptığını hakeme söylemesi ve golü iptal ettirmesi ile bu ödüle layık görüldü. Böylece Ensar, Türkiye' de ilk kez uygulanacak olan Fair-Play Bayrağı’nı da ilimize ve Kocaeli Okul Sporları’na getirmiş oldu..

ÖDÜL TUNCAY’DAN

Ödül törenine Kocaeli Gençlik Hizmetleri Müdürü Mert Tepekıran, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, Okul Sporları İzmit İlçe Koordinatörü Erhan Okur, Okul Sporları İl Tertip Kurulu Üyesi Gürcan Yazıcı, İzmit Yahya Kaptan MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Öner Sarıkaya, TFF Milli Takımlar Sakarya Bölgesi Antrenörleri Adem Tandoğan ve Furkan Köseoğlu katıldı. Ensar Öztürk’ün ödülünü ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komitesi Üyesi Bülent Tuncay takdim etti ve başarılı öğrenciyi, okulunu, ailesini ve Kocaeli Okul Sporları kurmaylarını kutladı.