06 Eyl 2022 - 09:32- Ekonomi G: 06 Eyl 2022 - 09:34

Araç sahiplerinin kafası iyice karışacak! 2 zam 1 indirim

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. En son cumartesi günü çifte indirim gelen akaryakıta bu kez 2 zam 1 indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş artarken, LPG'nin fiyatı da 40 kuruş düştü.

Araç sahiplerinin kafası iyice karışacak! 2 zam 1 indirim mask

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 3 günlük aranın ardından bu sefer de akaryakıta 2 zam 1 indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş artarken, LPG'ye de 40 kuruş indirim geldi.


AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19.23'e, İzmir'de 19.35'e, Ankara'da 19.37'ye yükseldi. Motorinin litresi İstanbul'da 25.22'ye, İzmir'de 25.36'ya, Ankara'da ise 25.34'e çıktı. LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül tarihinde ise benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.
# ardından, Ankara, Dolar, Akaryakıt

06 Eyl 2022 - 09:32 - Ekonomi

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