İsmail Yıldırım’ı tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım gelişmeleri katıldığı bir canlı yayında anlattı. Yıldırım, “Benim bugün çok üzüldüğüm, sıkıldığım bir gün. Biz belediye başkanları bu göreve geldikten sonra insanlar bize makam odası olan, makam arabası olan, adamları olan, istediğinde her şeyi yapabilen biri olarak bakarlar bize. Ama bunun bir de arka görüntüsü vardır. Hizmet ederken bizim çektiğimiz bazı zorluklar vardır. Biz zaman zaman tehditlerle, zaman zaman şantajlarla, zaman zaman iftiralarla, hakaretlerle karşı karşıya kalırız.
HEMEN YAKALANDI
Bir belediye başkanı bu sıkıntıları tek başına çekmez. Ailesi de benzer olaylarla karşı karşıya kalır. Ben bugüne kadar birkaç olay dışında çok fazla olay yaşamadım. Ama 3 Eylül günü başıma bir olay geldi. Bir meczup, bir bağımlı ilk defa benim evde olmadığım bir saatte evime geldi. Ve eşime, benim evimde tehditler savurdu. Beni hesabımı kesmekle tehdit etti. Şimdi bu olabilir. Bana tehdit gelebilir. Konu adli vaka olarak emniyete bildirildi. Sağ olsun emniyet güçleri şahsı hemen aldılar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.