06 Eyl 2022 - 13:30- Asayiş G: 06 Eyl 2022 - 14:04

İsmail Yıldırım’ı tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cuma akşamı kimliği belirsiz bir kişi tarafından basıldı. Evde Yıldırım’ın eşini tehdit eden şahıs gözaltına alındı.
İsmail Yıldırım’ı tehdit eden şahıs gözaltına alındı mask

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım gelişmeleri katıldığı bir canlı yayında anlattı. Yıldırım, “Benim bugün çok üzüldüğüm, sıkıldığım bir gün. Biz belediye başkanları bu göreve geldikten sonra insanlar bize makam odası olan, makam arabası olan, adamları olan, istediğinde her şeyi yapabilen biri olarak bakarlar bize. Ama bunun bir de arka görüntüsü vardır. Hizmet ederken bizim çektiğimiz bazı zorluklar vardır. Biz zaman zaman tehditlerle, zaman zaman şantajlarla, zaman zaman iftiralarla, hakaretlerle karşı karşıya kalırız.

HEMEN YAKALANDI

Bir belediye başkanı bu sıkıntıları tek başına çekmez. Ailesi de benzer olaylarla karşı karşıya kalır. Ben bugüne kadar birkaç olay dışında çok fazla olay yaşamadım. Ama 3 Eylül günü başıma bir olay geldi. Bir meczup, bir bağımlı ilk defa benim evde olmadığım bir saatte evime geldi. Ve eşime, benim evimde tehditler savurdu. Beni hesabımı kesmekle tehdit etti. Şimdi bu olabilir. Bana tehdit gelebilir. Konu adli vaka olarak emniyete bildirildi. Sağ olsun emniyet güçleri şahsı hemen aldılar” dedi.
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06 Eyl 2022 - 13:30 - Asayiş

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