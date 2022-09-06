06 Eyl 2022 - 13:35- Asayiş G: 06 Eyl 2022 - 13:36

TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerleri aşarak ağaçlık alana girdi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.
TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı mask
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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan F.A. idaresindeki 06 CZP 252 plakalı Mercedes marka tır, yolun kaygan olması sebebi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan tır, ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada sürçü F.A., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanıklık eden vatandaş Aydoğan Uğur, “Karşıda bulunan TOKİ bloklarında güvenlik görevlileri ile muhabbet ediyorduk. Tır hareket halindeydi yavaş yavaş geliyordu, yavaşça gelirken uyudu mu uyumadı mı onu bilemeyiz bir anda gürültü koptu ve sağ tarafa girdi. Sonrasında bizde dışardan buraya geldik. Biz geldiğimizde yaralı tırdaydı fazla yaklaşmadım baktım, sağ koltuğa doğru yatmış bekliyordu. Ardından itfaiye, ambulans ve polisler geldi sürücüyü çıkarttılar” dedi.
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06 Eyl 2022 - 13:35 İHA Kocaeli- Asayiş

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