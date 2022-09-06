Belediye Derincespor… Her şeye rağmen!

ZOR MAÇI KAZANDILAR

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor geçtiğimiz sezondan bu güne kadar çok zorlu bir süreçten geçiyor. Her şeye rağmen ayakta duran sarı lacivertliler ülkenin köklü kulüplerinden Eskişehirspor’u sezon açılış maçında konuk etti ve zorlu karşılaşmayı Mehmet Tosun, Uğurcan Bekçi ve Furkan Gedik’in golleri ile 3-2 devirdi.

KISALAR GOLLERİ KAFA İLE ATTI

Bu maçta özellikle pas oyununu sahaya en iyi şekilde uyarlayan İsmail Cem Cambaz’ın öğrencileri maç boyunca geri atmadan yere bastı. Mehmet Tosun’un şutu sezonun ilk golü olurken enteresan detay, sahanın en kısaları olan Uğurcan Bekçi ve Furkan Gedik’in gollerinin kafa vuruşu sonrası ile gerçekleşmesiydi.

UĞURCAN GİRDİ, OLAYIN RENGİ DEĞİŞTİ

Kocaelispor’dan kiralanan Uğurcan’ın oyuna girmesi ile bambaşka bir kimliğe bürünen Derince’de Uğurcan gol attırdı, attırdı ve rakibe kırmızı kart verilmesini sağladı. Geriye düşmesine rağmen geri dönmesini bilen sarı lacivertlilerde kaşından sakatlanan İsa Nalbant’ın yerine oyuna dahil olan Uğurcan, farkını da ortaya koydu.

KARAKTER KAZANDI

Derince ekibi ile 3 yıllık anlaşma yapan orta saha oyuncusu Furkan Gedik oyuna sonradan dahil oldu ve takıma 3 puanı getiren gole imzasını attı. Geçtiğimiz sezondan kalan ve tüm liglerin en karakterli oyuncu gruplarından birisi olan futbolcuların alın terlerini sahaya en iyi şekilde dökmesi de alkışlanacak bir husustu.

İZMİR YOLCUSU KALMASIN

Belediye Derincespor sezonun ikinci maçında 10 Eylül Cumartesi günü deplasmanda şampiyonluk adayı Karşıyaka ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Cezaları biten kaleci İlker ile kaptanlardan Sercan Uslu, İsmail Cem Cambaz’ın forma verirse sahadaki yerlerini alabilecek. Ekibimizde hedef en kötü puanla şehre dönmek.