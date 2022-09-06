Furkan ve Ümit Can da Derince’de

ALTERNATİFLİ BİR KADRO OLDU

İlk maçında Eskişehirspor’u sahasında 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler stoper Furkan Uludaş ile merkez orta saha oyuncusu Ümit Can Ekşi’nin transferleri ile daha da güçlü ve alternatifli bir takım oldu. 23 Ekim 2003 doğumlu Furkan geçtiğimiz sezon 35, 21 Ocak 2004 doğumlu Ümit Can Ekşi ise 1’i A takım olmak üzere 26 maçta 4 gol attı, 12 de asist yaptı. Böylece Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a verilen futbolcu sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

KOCAELİSPOR’DAN BELEDİYE DERİNCESPOR’A VERİLEN FUTBOLCULAR

İsa Nalbant - 3 yıllık anlaşma (Sonraki satıştan yüzde 50 pay)

Furkan Gedik - 3 yıllık anlaşma (Sonraki satıştan yüzde 50 pay)

Denizalp Özdemir – Kiralık

Uğurcan Bekçi – Kiralık

Ümit Can Ekşi – Kiralık

Furkan Uludaş - Kiralık