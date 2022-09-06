Furkan ve Ümit Can da Derince’de

ALTERNATİFLİ BİR KADRO OLDU
İlk maçında Eskişehirspor’u sahasında 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler stoper Furkan Uludaş ile merkez orta saha oyuncusu Ümit Can Ekşi’nin transferleri ile daha da güçlü ve alternatifli bir takım oldu. 23 Ekim 2003 doğumlu Furkan geçtiğimiz sezon 35, 21 Ocak 2004 doğumlu Ümit Can Ekşi ise 1’i A takım olmak üzere 26 maçta 4 gol attı, 12 de asist yaptı. Böylece Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a verilen futbolcu sayısı 6’ya yükselmiş oldu.
KOCAELİSPOR’DAN BELEDİYE DERİNCESPOR’A VERİLEN FUTBOLCULAR
İsa Nalbant - 3 yıllık anlaşma (Sonraki satıştan yüzde 50 pay)
Furkan Gedik - 3 yıllık anlaşma (Sonraki satıştan yüzde 50 pay)
Denizalp Özdemir – Kiralık
Uğurcan Bekçi – Kiralık
Ümit Can Ekşi – Kiralık
Furkan Uludaş - Kiralık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.