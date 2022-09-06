Kocaeli’de güvenlik güçlerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yaklaşık bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde; 14 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 235 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza, bin 14 ecstasy hap, 67 kilo 901 gram eroin, 260 gram skunk, 800 kök kenevir bitkisi, 7 bin 378 gram esrar, 3 tabanca, 17 fişek, 1 tüfek, 2 terazi, 5 bin 240 TL para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalan şahıslardan 13 kişi tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
06 Eyl 2022 - 13:55- Asayiş Güncelleme: 06 Eyl 2022 - 13:56
Kocaeli’de 67 kilo 901 gram eroin yakalandı: 13 tutuklama
Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 67 kilo 901 gram eroin ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.