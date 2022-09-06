06 Eyl 2022 - 13:56- Spor G: 06 Eyl 2022 - 13:57

Çayırova’da sokak basketbolu turnuvası

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
Çayırova’da sokak basketbolu turnuvası mask
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Çayırova Aliya İzzet Begoviç parkında gerçekleşecek olan 3x3 Sokak Basketbolu turnuvasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan basketbol turnuvası 10 Eylül’de başlıyor. Yaş sınırı kuralı olmayan turnuvada geçtiğimiz yıl 4 yaşındaki minik basketbolcu ailesi ile organizasyonda yer almış ve turnuvanın en genç oyuncusu unvanını kazanmıştı. Turnuvada birçok genç oyuncu performansı ile göz kamaştırmış ve Çayırova Belediyesi basketbol takımı kurulduktan sonra farklı yaş kategorilerinde takıma kazandırılmıştı. Komşu ilçe ve şehirlerden de katılım gören turnuvada bu sene de dikkatler genç yeteneklere çevrilecek.
# ile, Çayırova

06 Eyl 2022 - 13:56 İHA Kocaeli- Spor

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