Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Bu çerçevede Başkan Aygün, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’i ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilk olarak Deniz Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında istişarede bulunuldu. Yenikent Mahallesi’nde inşası tamamlanan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Deniz Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar için örnek olduğunu belirten Başkan Aygün, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen Bey’i ziyaret ettik. Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve yapımı tamamlanan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi tapu dağıtımı konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.
06 Eyl 2022 - 13:56- Gündem Güncelleme: 06 Eyl 2022 - 13:57
Aygün’den Ankara’da kentsel dönüşüm temasları
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.