06 Eyl 2022 - 13:57- Siyaset G: 06 Eyl 2022 - 14:15

Ellibeş: İsmail Yıldırım, olayın etkisiyle serzenişte bulundu

Yaşadığı tatsız olay sonrası kendisini aramayan AKP teskilatina kırgın oldugunu söyleyen Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım’ın açıklamasına yönelik konuşan İl Başkanı Ellibeş, "İsmail Yıldırım, çok sevilen, başarılı bir belediye başkanımızdır. Yaşadığı olayın etkisiyle serzenişte bulunmuştur" dedi.

Ellibeş: İsmail Yıldırım, olayın etkisiyle serzenişte bulundu mask

Karamürsel Belediye Başkanı  İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cumartesi günü İ.K. adlı bir şahıs  tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yıldırım, kimliği belirsiz bir kişinin evine saldırısı sonrası AKP'li hiçbir ismin kendisini aramadığını söylemiş ve kırgın olduğunu belirtmişti.  

"BAĞLILIĞIMIZI YIKAMAZ"

Başkan Yıldırım'ın açıklaması sonrası AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de açıklama yaptı.  Ellibeş, “İsmail Yıldırım, çok sevilen, başarılı bir belediye başkanımızdır. Yaşadığı olayın etkisiyle serzenişte bulunmuştur. Ancak ne bizim Belediye Başkanımıza olan sevgimiz, ne de kendisinin partisine olan bağlılığını bu olayın yıkması mümkün değildir. Bu tür olaylarda bilgi akışında bir daha sıkıntı yaşanmaması hususunda arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını kendilerine belirttik. Diğer taraftan, yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştür. Belediye Başkanımıza ve kıymetli ailesine yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Emniyet güçlerimize güvenimiz tamdır. Bu olayın biran önce aydınlatılıp gereğinin yapılacağından şüphe duymuyoruz" dedi. 
# Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ev,  Mehmet Ellibeş , İsmail Yıldırım, başkanı, bir, tarafından

06 Eyl 2022 - 13:57 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.952.303 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erbil: HDP bize göre terör örgütünün uzantısıdır mask
Erbil: HDP bize göre terör örgütünün uzantısıdır
CHP Derince’de Haymanalı, adaylıktan çekildi! mask
CHP Derince’de Haymanalı, adaylıktan çekildi!
“Moğol istilasından daha kötü dönemdeyiz” mask
“Moğol istilasından daha kötü dönemdeyiz”
Zafer Partisi bulmaca gibi! 16 istifa mask
Zafer Partisi bulmaca gibi! 16 istifa
MHP'de kazanlar kaynıyor! "Ağır geliyor" diyerek istifa etti mask
MHP'de kazanlar kaynıyor! "Ağır geliyor" diyerek istifa etti
AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen AKP’li ismi yalnız bırakmıyor mask
AKP Kocaeli Milletvekilleri ihraç edilen AKP’li ismi yalnız bırakmıyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL