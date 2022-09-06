Ellibeş: İsmail Yıldırım, olayın etkisiyle serzenişte bulundu

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cumartesi günü İ.K. adlı bir şahıs tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yıldırım, kimliği belirsiz bir kişinin evine saldırısı sonrası AKP'li hiçbir ismin kendisini aramadığını söylemiş ve kırgın olduğunu belirtmişti.

"BAĞLILIĞIMIZI YIKAMAZ"

Başkan Yıldırım'ın açıklaması sonrası AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de açıklama yaptı. Ellibeş, “İsmail Yıldırım, çok sevilen, başarılı bir belediye başkanımızdır. Yaşadığı olayın etkisiyle serzenişte bulunmuştur. Ancak ne bizim Belediye Başkanımıza olan sevgimiz, ne de kendisinin partisine olan bağlılığını bu olayın yıkması mümkün değildir. Bu tür olaylarda bilgi akışında bir daha sıkıntı yaşanmaması hususunda arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını kendilerine belirttik. Diğer taraftan, yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştür. Belediye Başkanımıza ve kıymetli ailesine yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Emniyet güçlerimize güvenimiz tamdır. Bu olayın biran önce aydınlatılıp gereğinin yapılacağından şüphe duymuyoruz" dedi.