AKP'li Yıldırım'a AKP’den önce CHP yetişti!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cumartesi günü İ. K. adlı bir şahıs tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yaşananları bir canlı yayında anlatan Başkan Yıldırım, partisinin kendisini yalnız bıraktığını, teşkilattan kimsenin kendisini aramadığını söyleyerek sitem etmişti.
"TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Yaşanan olaydan sonra teşkilatına kırgın olan Başkan Yıldırım’a ilk ziyaret CHP Karamürsel İlçe Örgütü’nden geldi. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve meclis üyeleri, Karamürsel Belediye Meclisi öncesi Başkan Yıldırım’ı ziyaret etti. Başkan Yıldırım, “CHP İlçe başkanı Anıl Aksu ve meclis grup üyeleri yaşadığım üzücü olay sebebi ile grup toplantısı öncesi geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Destekleri için teşekkür ediyorum” sözleriyle paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.