AKP'li Yıldırım'a AKP’den önce CHP yetişti!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cumartesi günü İ. K. adlı bir şahıs tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yaşananları bir canlı yayında anlatan Başkan Yıldırım, partisinin kendisini yalnız bıraktığını, teşkilattan kimsenin kendisini aramadığını söyleyerek sitem etmişti.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yaşanan olaydan sonra teşkilatına kırgın olan Başkan Yıldırım’a ilk ziyaret CHP Karamürsel İlçe Örgütü’nden geldi. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve meclis üyeleri, Karamürsel Belediye Meclisi öncesi Başkan Yıldırım’ı ziyaret etti. Başkan Yıldırım, “CHP İlçe başkanı Anıl Aksu ve meclis grup üyeleri yaşadığım üzücü olay sebebi ile grup toplantısı öncesi geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Destekleri için teşekkür ediyorum” sözleriyle paylaştı.