AKP'li İsmail Yıldırım AKP için ağzına ne geliyorsa söyledi!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cumartesi günü İ. K. isimli bir şahıs tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yaşananları bir canlı yayında anlatan Başkan Yıldırım, partisinin kendisini yalnız bıraktığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Benim bugün çok üzüldüğüm, sıkıldığım bir gün. Biz belediye başkanları bu göreve geldikten sonra insanlar bize makam odası olan, makam arabası olan, adamları olan, istediğinde her şeyi yapabilen biri olarak bakalar bize. Ama bunun bir de arka görüntüsü vardır. Hizmet ederken bizim çektiğimiz bazı zorluklar vardır. Biz zaman zaman tehditlerle, zaman zaman şantajlarla, zaman zaman iftiralarla, hakaretlerle karşı karşıya kalırız.



“EVİMDE TEHDİTLER SAVURDU”

Bir belediye başkanı bu sıkıntıları tek başına çekmez. Ailesi de benzer olaylarla karşı karşıya kalır. Ben bugüne kadar birkaç olay dışında çok fazla olay yaşamadım. Ama dün (3 Eylül 2022) başıma bir olay geldi. Dün akşam itibariyle bir meczup, bir bağımlı ilk defa benim evde olmadığım bir saatte evime geldi. Ve eşime, benim evimde tehditler savurdu. Beni hesabımı kesmekle tehdit etti. Şimdi bu olabilir. Bana tehdit gelebilir. Konu adli vaka olarak emniyete bildirildi. Sağ olsun emniyet güçleri şahsı hemen aldılar. Ben akşam bu olayı yaşadım. Akşam bu olayı yaşadıktan sonra il emniyet müdürümüz, Kocaeli valimiz beni aradı.

“İLK DEFA BENİMLE SEÇİM KAZANDI”

Ama maalesef bugün beni ne ilçe başkanım, ne kadın kolları başkanım, ne gençlik kolları başkanım ne de il başkanım aramadı. Beni partimden kimse aramadı. 2010 yılından bu yana AK Parti’ye hizmet eden bir insanım. Bugüne kadar bu partinin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadım. Bugün benim için bir dönüm noktası oldu. 40 sene sonra Karamürsel’de ilk defa bir iktidar partisi belediye kazandı. 2014’te AK Parti benimle beraber girdiği seçimde Karamürsel Belediyesi’ni kazandı. Şimdi bakın bu teşkilat yapısını bu hale getiren arkadaşlar benim siyasi arkadaşım olamazlar. Kimse şimdi çıkıp da ben duymamıştım, arayacaktım demesin.



“TEŞKİLATIN BİLMEMESİ GİBİ BİR OLAY OLAMAZ”

Karamürsel’de herkesin bildiği, duyduğu bir olay, emniyet müdürünün bildiği bir olay, bunu teşkilatın bilmemesi gibi bir olay olamaz. Olay bu kadar vahim. Benim 18 senelik meslek hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Benim siyasi arkadaşlarım birinin dişi ağrısa sırıtarak fotoğraf çektirmek için onun yanına giderler. Bu particiliğin dışında farklı bir olaydır. Sevmek sevmemek farklı bir şeydir. Siyasi nezaketin bile ortada kalmadığı bir olayı anlatıyorum size… Benim bundan önceki ilçe başkanlarımla, il başkanlarımla her zaman aram iyiydi. Çünkü ben teşkilatçı bir adamım. Teşkilata zarar getirecek bir iş yapmam. Eğer ben bir şey yapıyorsam karşımdaki bir şey yapmıştır. Ben bir şey yapmam.

“TEŞKİLATIN İÇİNDEKİ YAPININ BENİMLE PROBLEMİ VAR”

Bugüne kadar sustum. Bugüne kadar ağzımı açıp hiçbir şey söylemedim. Ama bu saatten sonra çok konuşacağım. Beni saymayan, bırakın belediye başkanı olduğumu, insan olarak bana hürmet ettiğini kişiler böyle bir olay başıma geldiğinde yanımda olmayacaklar da ne zaman yanımda olacaklar? Ben onlar ne abiliğine inanırım, ne kardeşliğine inanırım, ne samimiyetine inanırım, ne dava arkadaşlığına inanırım. Ben buradan herkese sesleniyorum. Lütfen empati yapın. Benim yerime kendinizi koyun. Bugün Karamürsel ilçe teşkilatının içinde bir yapı var. Bu yapının benimle ilgili bir problemi var görüyorum ki. Böyle bir problem varsa hesabını da ben göreceğim. Bugünden itibaren her ortamda konuşacağım.



“İLÇE BAŞKANI ONLARA HABER VERECEKTİ”

Bugüne kadar partime saygımdan konuşmadım. Büyüklerime geleceği gösterdim, sıkıntı olabileceğini söyledim. Ancak bir şey yapılmadı. Ben il başkanıma, büyükşehir belediye başkanıma, milletvekillerimize sesleniyorum. Karamürsel’de artık mızrak çuvalı yırttı, sığmıyor. Ben bugün teşkilat başkanlarımızın, milletvekillerimizin gelip hep birlikte benimle fotoğraf vermesini isterdim. Ama olmadı. İlçe belediye başkanlarımızın, büyükşehir belediye başkanımızın haberi olmayabilir. Belki il başkanımızın da haberi olmayabilir. Ancak ilçe başkanı onlara haber verecekti. İlçe başkanının olaydan haberi vardı. Beni belediye başkanı olarak görmeyen, partisinin üyesi bile saymayan zihniyetle sonuna kadar savaşacağım.

“İSMAİL BAŞKAN OLMAZ DİYORLAR ONU ALLAH BİLİR”

Bugün artık hiçbir şeyi konuşamaz hale geldik. Bugün herkesin suspus edildiği haldeyiz. Aman seçim var konuşma… Böyle bir nezaketsizliği, böyle bir değersizliği, saygısızlığı benim yapımda bir adamın kabul etmesi mümkün değil. Sonu ne olursa olsun, ben bu saygısızlığı, ukalalığı, hazımsızlığı, dışlanmışlığı kabul etmeyeceğim. Burası benim evim. Ben dışarıdan değil, kendi evimin için mücadele edeceğim. Kiminle bu konuların görüşülmesi gerekiyorsa görüşeceğim. Hiçbir şeyden korkum yok. Sonu ne olursun… Bazıları 18 yıl oldu artık İsmail başkan bir sonraki dönem olmaz diyorlar. Onu ancak Allah ve millet bilir.”