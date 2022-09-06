06 Eyl 2022 - 14:35- Asayiş G: 06 Eyl 2022 - 14:36

İş makinesi tırdan indirilirken devrildi! 1 yaralı

Kocaeli’de iş makinesi, yüklü olduğu tırdan indirildiği esnada devrildi. Kazada kepçe operatörü yaralandı.
İş makinesi tırdan indirilirken devrildi! 1 yaralı mask
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Kaza, Başiskele ilçesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 KE 331 plakalı Mercedes marka tıra, iş makinesi yüklendi. İş makinesi, tırdan indirildiği esnada devrildi. Kaza neticesinde ismi öğrenilemeyen kepçe operatörü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı operatör, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, kaza, yaralı, polis, Başiskele

06 Eyl 2022 - 14:35 İHA Kocaeli- Asayiş

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