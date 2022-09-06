06 Eyl 2022 - 14:36- Spor G: 06 Eyl 2022 - 14:37

Bir yılda 11 bin 103 kişi Derincesporla buluştu

Derincespor bir yıllık süreç içerisinde 14 branşta 11 bin 103 kişiyi sporla buluşturdu.
Bir yılda 11 bin 103 kişi Derincesporla buluştu mask
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14 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor, amatör branşlarda çalışmalarına devam ediyor. Bir yıllık süreç içerisinde 11 bin 103 kişiyi sporla buluşturan Derincespor basketbol, voleybol, tenis, taekwando, kick boks, boks, cimnastik, wushu, yelken, kadın futbolu, step aerobik, plates ve zumba branşlarında faaliyetlerine devam ediyor. Gençlere yönelik proje ve faaliyetlere öncelik veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Derincespor Voleybol Takımı’nı ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Başkan Aygün, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar çerçevesinde önceliğimiz daima gençlerimiz. Sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimiz olan yavrularımıza yönelik çalışmalarımıza Allah’ın izniyle devam edeceğiz” dedi.

# başkanı, bir

06 Eyl 2022 - 14:36 İHA Kocaeli- Spor

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