Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışma neticesinde Başiskele ilçesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
06 Eyl 2022 - 15:30- Asayiş Güncelleme: 06 Eyl 2022 - 15:32
Kocaeli’de 11 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.