06 Eyl 2022 - 15:30- Asayiş G: 06 Eyl 2022 - 15:32

Kocaeli’de 11 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli’de 11 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışma neticesinde Başiskele ilçesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
# ile, Başiskele

06 Eyl 2022 - 15:30 - Asayiş

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