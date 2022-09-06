İzmit Belediyesi’nde protokol tartışması

İzmit Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis öncesinde Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196’ncı yılı nedeniyle İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ve zabıtalar tarafından Hürriyet’e “Siz zabıtaların başısınız” diyerek çiçek takdim edildi.

“ BİR TÜRLÜ AŞAMADIK”

AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş Mahalle Mutfakları’nda vatandaşa 3 çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin, İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ve Atlantis Yapım ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g bendi gereğince Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili konuştu. Tutuş, “İki maddede muhalefet şerhi koyduk. Bu muhalefet şerhlerinin konuların içeriğiyle alakalı değil farklı şeyle olduğu belirtiliyor. Biz 4 yıldan bu yana maalesef 75’nci madde ile ilgili olayı bir türlü aşamadık belediyede. Cevap bekliyorduk. Zaten belediyelerde yazan sürelerde tamamlanmıyor. 75’inci madde ile ilgili kurumlar vergisi mükelleflerinin buna dahil olamayacağı hakkında yazısı gelmiş değil” dedi.

“NEDEN KOMİSYON SON ANDA TOPLANIYOR”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Ne yazık ki arkadaşlarımız bu süre zarfında toplanmıyor. Görevlerini suiistimal ediyorlar” ifadelerinde bulundu. Tutuş “Hala bir protokol görmüş değiliz. El kaldıracak arkadaşların sorumluluk altına girmelerini istemiyoruz. Bu protokol doğru değil o yüzden söylüyoruz” dedi. Hürriyet ise, “3 yıldır bütün komisyon kararları son dakikaya kalıyor. Neden komisyon son anda toplanılıyor, gündeme komisyon raporu koyuyoruz rapor ortada yok. Özellikle plan bütçeden zamanında gelmiyor. 20 dakika vardı halen karar yoktu ortada. Geçmişe dönük imzalı tarihli atıyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

“İŞİNİZİ YAPIN”

Hürriyet ayrıca AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’ye, “Siz daha önce vakıflara vs. verdiğinizde elinizde protokol mü vardı? Tamam hayır değil. Altı üstü bebek kabini. Veririm parayı yaptırırım ne var” dedi. Ünlü, “ Kavga edemeyince başka şeylere yöneltiyorsunuz” şeklinde cevap verirken Tutuş, “İşinizi öğrenin, işinizi yapın” dedi.

BÜTÜN MADDELERDE OY BİRLİĞİ

Kocatepe Mahallesi 66. sokakta bulunan Lale Park’ının adının Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Oğuzhan Arduç olarak değiştirilmesi teklifi, Cem Evleri ile ortak çalışmalar ve sunulan işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile İzmit Belediyesi’nin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere UCLG-MEW’ya üye olması ve üyelik aidatının belediye bütçesinden karşılanması teklifleri oy birliğiyle kabul edildi. 2022 mali yılı bütçesi için belirlenen ek bütçenin incelenmesi, yerli ekmeklik buğday, aronya fidesi ve siyez buğday tohumu desteği verilmesi ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün üretmiş olduğu ürünlerin satışının yapılabilmesi ve 2022 yılı tarife cetveline ilave edilmesi maddelerinde de oy birliği sağlandı.