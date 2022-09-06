O otomobil modellerinin fiyatı düştü

İkinci el otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Otomobil fiyatları düşecek mi?” Sorusu gündemden düşmezken sahibinden.com’da yer alan ilan verilerinden bir rapor hazırlandı. Ağustos raporuna göre model yılı daha genç olan araçların satıcılar tarafından talep edilen fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

2019 VE SONRASINDA DÜŞÜŞ

Sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre, model yılı 2019 ve sonrası olan araçların fiyatlarında ağustos ayında yüzde 1,3 düşüş yaşanırken, model yılı 2016 – 2018 aralığında olan araçların fiyatları aynı kaldı. İkinci el otomobil pazarında genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. 0-6 yaş aralığındaki ikinci el araba içerisindeki payı, temmuz ayına göre yüzde 22,3’ten yüzde 24,6’ya yükseldi. Yaşı daha büyük ikinci el otomobil payı ise yüzde 77,7’den yüzde 75,4’e düştü.

RENAULT CLİO BİRİNCİ

İkinci el otomobil satışında marka-model sıralamasının lideri Renault Clio oldu. İkinci el araba satışları Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ve Ford Focus ile devam etti. Arazi/SUV & Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Peugeot, Hyundai ve Land Rover oldu.

DİZEL 2016 MODEL ARABALAR

İkinci el otomobil satışlarında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı. İkinci el otomobil ilanları yüzde 31'ini 100 bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu.

250 BİN LİRA İLE 500 BİN LİRA ARASINDAKİ OTOMOBİLLER

İkinci el araba satışlarında fiyatlara bakıldığında ise 250 bin lira ile 500 bin lira aralığı yüzde 37,8'le en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.