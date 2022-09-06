“AKP, Dilovası’nda plansız sanayileşme sorununa çözüm bulamıyor”  

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, kentteki saha çalışmalarına önceki gün Dilovası ile devam etti. Tarhan’a ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Ali Yapa, CHP Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve Dilovası ilçe yöneticileri eşlik ederken, CHP heyeti sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Tavşancıl ve Çerkeşli muhtar ve sakinleriyle bir araya geldi. Tarhan, Dilovası ile ilgili olarak vatandaşlardan gelen tüm şikayetleri soru ve araştırma önergeleri ile TBMM’ye taşıdıklarını söyledi.

“PLANSIZ SANAYİLEŞME”

Dilovası’ndaki plansız sanayileşme sorununa değinen Tarhan, “Dilovası’nda plansız sanayileşmenin etkisiyle oluşan çevre kirliliğine dair sorunların çözümü için 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş ve bu komisyon raporunu TBMM Başkanlığına sunmuştu. Aradan geçen 16 yıldan sonra anılan raporda yer alan tespit ve önerilerin hayata geçirilmediğini görüyoruz. Sorunlara gözlerini kapatan bu yönetim Dilovası’nda plansız sanayileşmeden kaynaklı çevre kirliliği başta olmak üzere sorunlara çözüm bulamıyor” dedi.

“ÇERKEŞLİ’NİN İMAR SORUNLARI”

Çerkeşli’de yaşayan bölge halkı ile bir araya gelen Tarhan, “Çerkeşli’de halkın temel sorunu imardan kaynaklanan problemler. Ancak bu sorunlara bir çözüm bulunamıyor. Mahalle adeta unutulmuş bölge” diyerek, imar planlamasının bölge halkının ihtiyacına göre yapılmasının öneminin altını çizdi.

“TAVŞANCIL ÖLÜ BİR KENTE DÖNMÜŞ”

Tarhan, “Tavşancıl’da kamu binaları dahi terk edilmiş, bu eski ve tarihi beldeye hiç kimse sahip çıkmıyor. Kaderine terk edilen Tavşancıl zamana karşı savaşı kaybediyor ve adeta terk edilmiş ölü bir kente dönmüş durumda” dedi. Ardından Tarhan ve beraberindeki heyet geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden 22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün’ün ailesini de ziyaret etti.