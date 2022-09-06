“Kocaeli’de toplam bin 512 projeden bin 42’si bitti”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kartepe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Cemil Yaman, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve partililer de yer aldı. Kartepe’deki yatırımlardan söz eden Büyükakın, “Şu ana kadar Kartepe ilçemizde 96 tane eser ve hizmeti tamamladık. Bunun yatırım bedeli 554 milyon 837 bin liradır. Hali hazırda 42 tane proje sahada devam ediyor. Bunların tutarı da 707 milyon 711 bin liradır” dedi.

“TELEFERİĞE 1,5 YIL SONRA BİNECEĞİZ”

Teleferik projesine değinen Büyükakın, “Buradaki en büyük pay teleferiğin payı tabi. İnşaat çalışmaları başladı. Şantiyesi kuruldu. Çalışma hızlı bir şekilde devam edecek. Tahmin ediyorum 1,5 yıl sonra da mümkün olursa daha hızlı bir şekilde teleferiğe bineceğiz. Binmek isteyenler vardı, onları da bindireceğiz, merak etmesinler. Bizler gibi birçok büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz güzel hizmetler vermeye devam ediyor. Aramızdaki fark ne? Aramızdaki fark, bir tarafta eser ve hizmet siyaseti var. Öbür tarafta da bir algı siyaseti var. Sadece sosyal medya belediyeciliği var” dedi.

“GURUR TABLOMUZ”

“Sadece Kartepe’de 138 tane projeyi bitirdik” diyen Büyükakın, “1 milyar 262 milyon liralık hizmet yaptık. Kocaeli’nin tamamında bin 512 tane toplamda proje var. Bunun bin 42’si bitti. 5 milyar lira yatırım yapıldı. 470 tanesi devam ediyor. Bunlar da toplam bedeli ikisi birlikte 8 milyar lira. Kamu yatırımları bunun içerisinde yok. Sadece Büyükşehir’in yatırımları. Bizim hizmet açısından bir gurur tablomuz var” dedi. Büyükakın ayrıca, Dumlupınar Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi.