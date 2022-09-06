Tanju Cılızoğlu’nun kızı Dilara nişanlandı  

Gamze ve merhum Tanju Cılızoğlu çiftinin güzel kızı ODTÜ’de akademisyen olarak çalışan Dilara, Elmas ve Seçim Diril çiftinin savunma sanayiinde makine mühendisi olarak çalışan yakışıklı oğlu Batuhan ile nişanlandı. Kız isteme ve nişan töreni Cılızoğlu ailesinin Şirinyalı Kuryapı Sitesi’ndeki evinde yapıldı. Tüm detayların düşünüldüğü nişana aile büyüklerinin yanı sıra CHP eski il başkanı, ADD eski başkanı Bozkurt Uslu, gazeteciler, iki gencin arkadaşları ve aile dostları da katıldı.

YÜZÜKLERİ ÇALI VE SAYDAM TAKTI

Gamze Cılızoğlu’nun kusursuz ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende genç çiftin nişan yüzüklerini Batuhan’ın dedesi Mehmet Ali Çalı ve Cemal Saydam birlikte taktı. Duygu dolu anların yaşandığı törende genç çift nişan pastasını da birlikte kesti. Dilara ve Batuhan, 2023 yılı yaz aylarında dünyaevine girecek.