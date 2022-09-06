06 Eyl 2022 - 16:28- Gündem G: 06 Eyl 2022 - 16:30

“Danıştay’da dava açıldı, mücadeleye devam”  

12 ve 25 Ağustos tarihlerinde yayınlanan yönetmelikler hakkında Derince EAH önünde açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Çalışanları mağdur eden düzenlemelerin iptali için Danıştay’a dava açılmıştır” dedi  

“Danıştay’da dava açıldı, mücadeleye devam”   mask

12 ve 25 Ağustos tarihlerinde yayınlanan yönetmelikler hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube yetkilileri, çalışanların katılımı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Ömer Çeker, “12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmenliği ve 25 Ağustos’ta yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te çalışanları mağdur eden düzenlemelerin iptali için çalışanlar adına Genel Merkezimiz tarafından Danıştay’da dava açılmıştır. Çalışanların mağduriyetlerinin önüne geçmek adına tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

 

“SORUNLAR DAHA DA DERİNLEŞTİ”

Sayın Bakana ve Yönetmenlikleri hazırlayan bürokratlarına sosyal devlet ilkesinin gereğini hatırlatıyoruz. Sağlıkta ‘Beyaz reform’ diyerek açıklamalar yapmıştır. Yönetmenlik yayınlandıktan sonra görüldü ki var olan sorunlar daha da derinleşmiş, eşitlik ve hakkaniyet, yönetmelikle rafa kaldırılmıştır. Kamu işverenini samimiyete davet ediyoruz. Gerçek anlamda sağlıkta ‘beyaz reform’ yapmak istiyor ise farklı kalemlerde çalışana yapılan ödemeleri kaldırsın. Çalışanlara yapılan tüm ödemeler ‘Temel Maaş’ adı altında birleştirsin” dedi.
# tarafından, ile, maaş, sağlık, eğitim

06 Eyl 2022 - 16:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.952.303 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tanju Cılızoğlu’nun kızı Dilara nişanlandı   mask
Tanju Cılızoğlu’nun kızı Dilara nişanlandı  
“Kocaeli’de toplam bin 512 projeden bin 42’si bitti” mask
“Kocaeli’de toplam bin 512 projeden bin 42’si bitti”
Ata tohumundan üretilen sebzelerin hasadı yapıldı mask
Ata tohumundan üretilen sebzelerin hasadı yapıldı
Aygün’den Ankara’da kentsel dönüşüm temasları mask
Aygün’den Ankara’da kentsel dönüşüm temasları
İstanbul’dan günü birlik göç alan bölgede ulaşımı rahatlatacak proje mask
İstanbul’dan günü birlik göç alan bölgede ulaşımı rahatlatacak proje
Sağlık turizminin nabzı Kocaeli’de atacak mask
Sağlık turizminin nabzı Kocaeli’de atacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL