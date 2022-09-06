“Danıştay’da dava açıldı, mücadeleye devam”  

12 ve 25 Ağustos tarihlerinde yayınlanan yönetmelikler hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube yetkilileri, çalışanların katılımı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Ömer Çeker, “12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmenliği ve 25 Ağustos’ta yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te çalışanları mağdur eden düzenlemelerin iptali için çalışanlar adına Genel Merkezimiz tarafından Danıştay’da dava açılmıştır. Çalışanların mağduriyetlerinin önüne geçmek adına tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

“SORUNLAR DAHA DA DERİNLEŞTİ”

Sayın Bakana ve Yönetmenlikleri hazırlayan bürokratlarına sosyal devlet ilkesinin gereğini hatırlatıyoruz. Sağlıkta ‘Beyaz reform’ diyerek açıklamalar yapmıştır. Yönetmenlik yayınlandıktan sonra görüldü ki var olan sorunlar daha da derinleşmiş, eşitlik ve hakkaniyet, yönetmelikle rafa kaldırılmıştır. Kamu işverenini samimiyete davet ediyoruz. Gerçek anlamda sağlıkta ‘beyaz reform’ yapmak istiyor ise farklı kalemlerde çalışana yapılan ödemeleri kaldırsın. Çalışanlara yapılan tüm ödemeler ‘Temel Maaş’ adı altında birleştirsin” dedi.