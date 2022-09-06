06 Eyl 2022 - 16:30- Gündem G: 06 Eyl 2022 - 16:31

Gölcük Piri Reis’in minikleri okullarına kavuştu  

2022-2023 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi’nin ilk gününde Gölcük Piri Reis İlkokulu’nun yeni öğrencileri, okula başlamanın heyecanını yaşadı  

Gölcük Piri Reis’in minikleri okullarına kavuştu   mask

2022-2023 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi’nde ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri önceki sabah ders başı yaptı. Gölcük’teki okullar minik öğrenciler ile renklendi. Öğrenciler bir hafta boyunca uyum eğitimi alacak. Gölcük Piri Reis İlkokulu’nda da minik öğrencilerin okullarına kavuşma heyecanı coşkuyla yaşandı. Sabah saatlerinde okullarına aileleri ile birlikte gelen öğrencileri, öğretmenleri karşıladı. Gölcük Piri Reis İlkokulu bahçesinde öğrenciler için program düzenlendi. Okul Müdürü Güven Kaya, düzenlenen programda konuşma yaparak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde okulları ile tanışan İlkokul 1. Sınıf ve Anaokulu öğrencilerine başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi.
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06 Eyl 2022 - 16:30 - Gündem

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