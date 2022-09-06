"EV dünyasına adapte olan oto servisi kazanır"  

Elektrikli araçların bakımı ve onarımı konusunda uzmanlık kazanan özel oto servislerinin ilerleyen dönemde bir adım öne çıkacağını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Bugün sınırlı sayıda olan elektrikli araç modellerinin bakımları özel bir uzmanlık alanı gerektirdiği için, şarj istasyonları ve araç teknolojilerinin konuşulduğu günümüzde ekosistemin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Elektrikli araç bakım ekipmanlarına ve eğitimli teknik ekibe yatırım yapan, EV dünyasına adapte olan oto servisleri gelecekte kazanan tarafta olacak. Yeni nesli de bu yönde teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.