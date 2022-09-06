Elektrikli araçların bakımı ve onarımı konusunda uzmanlık kazanan özel oto servislerinin ilerleyen dönemde bir adım öne çıkacağını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Bugün sınırlı sayıda olan elektrikli araç modellerinin bakımları özel bir uzmanlık alanı gerektirdiği için, şarj istasyonları ve araç teknolojilerinin konuşulduğu günümüzde ekosistemin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Elektrikli araç bakım ekipmanlarına ve eğitimli teknik ekibe yatırım yapan, EV dünyasına adapte olan oto servisleri gelecekte kazanan tarafta olacak. Yeni nesli de bu yönde teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.
06 Eyl 2022 - 16:34- Ekonomi Güncelleme: 06 Eyl 2022 - 16:35
"EV dünyasına adapte olan oto servisi kazanır"
Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, elektrikli araçların önümüzdeki 5 yıl içinde özel oto servislerini dönüştüreceğine dikkat çeken bilgiler paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.