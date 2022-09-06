Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 73 konut açık artırma ile satışa çıkarıldı. Niğde Belediyesi, Efendibey, Şehitler, Şahinali ve Yağdan mahallelerinde bulunan 73 adet konutu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma ile satacak.