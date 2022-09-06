Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 73 konut açık artırma ile satışa çıkarıldı. Niğde Belediyesi, Efendibey, Şehitler, Şahinali ve Yağdan mahallelerinde bulunan 73 adet konutu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma ile satacak.
06 Eyl 2022 - 16:35- Ekonomi Güncelleme: 06 Eyl 2022 - 16:36
73 konut açık artırma ile satışa çıkarıldı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 73 konut açık artırma ile satışa çıkarıldı. Niğde Belediyesi, Efendibey, Ş...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.