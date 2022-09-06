“Lisansları zor çıkardık galibiyet başarısızlığımızı isteyenlere armağan olsun”    

BELEDİYE TAKIMIYIZ, DESTEĞİMİZ YOK…

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’un başkanı Güntepe, galibiyetle tamamladıkları ilk hafta maçının ardından sorularımızı yanıtladı. Belediye takımı olmalarına rağmen destek görememekten dert yanan ve lisansları bile zor çıkardıklarını belirten Güntepe, “Artık dolduk. Bu zamana kadar belediyeye laf gelmesin diye sustuk. Basın toplantısı yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

“LİSANSLARI, GEÇEN HAFTA EŞTEN DOSTTAN PARA TOPLAYARAK ÇIKARDIK”

Geçen yıl kulübün belini büken ekonomik sıkıntının sürüp sürmediğini açıklayan kulüp başkanı Ahmet Güntepe, “Sıkıntı çok. Durumlar düzelmedi, düzelmez de. Bu sezon bir tane sponsor bulduk ama yeterli değil. Safiport’tan Allah razı olsun, Büyükşehir’den de. Büyükşehir Belediye Başkanımız destek istemeye gittiğimizde bizi geri çevirmedi. Safiport’u ayarladı, sağ olsun. Safiport da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Belirli bir miktara sponsor oldular. Onu da 8 aya böldüler. Bunda sorun yok, ama yeterli değil” dedi.

“HİÇ KIRICI OLMADIM AMA…”

Güntepe, “Zaten biz bütçenin yüzde 60-65’ini dışarıdan karşıladık. Yüzde 30’u da bizim ilçe belediyesine kaldı. Şu ana kadar hiç kırıcı olmadım ama gerçekten zor süreçten geçiyoruz. Ben bir fırıncıyım ve ailemi geçindirecek kadar iş yerim var. Ben nereye kadar dayanabilirim? Bende sıkıntıya girdim. Lisansları bile geçen hafta zor çıkardık. Cebimizden vererek, eşten dosttan para toplayarak lisans çıkardık. Bunların olmaması lazım.”

“GEÇEN YILKİ BORÇLARIN HEPSİNİ ÖDEYEMEDİK”

Geçen yıl sezon boyunca maç başı ödemeleri yapılmayan futbolcuların bu yıl kadroda nasıl tutulduğuna, alacaklarının ne kadarının ödendiğine dair soruya ise Ahmet Güntepe, “Geçen yıldan oyuncu borcu kaldı, hepsini ödeyemedik. Çünkü çok borcumuz vardı. Hiçbir tane maç başı ödeyememiştik. Borcumuz 2milyon 350 bin civarındaydı ama reklamlarla, sponsorlarla, federasyondan parça parça gelen paralarla ve yönetimden arkadaşların desteğiyle 650 - 700 bin liraya kadar indirdik. Kalan borcu da bu senenin hesabına koyduk. Futbolcumuzla yaptığımız anlaşmalarımızın üstüne ekledik. Hep söylüyoruz; biz bir aileyiz. Böyle olmasa, çoktan kopardık. Futbolcularımız da aile olduğumuzu bildikleri için çok fedakârlık yapıyor. Geçen sene de çok fedakârlık yaptılar, bugün de yapıyorlar. Böyle bir maçta da her şeye rağmen yüreklerini ortaya koyup çok iyi sonuç aldılar. Bütün çocukları tebrik ediyorum” dedi.

"BAŞARISIZLIĞIMIZI İSTEYENLERE GELSİN"

Güntepe sözlerini şöyle tamamladı: “Bu galibiyet bizim başarısızlığımızı isteyen ve destek vermekten kaçınanlara armağan olsun. Destek verenlerden de Allah razı olsun. Bu zamana kadar hep sustuk. Çünkü belediyeye laf gelmesini istemiyoruz ama artık dolduk. ‘Benimle ya da yönetimimle ilgili bir sıkıntı varsa Belediye Derincespor için her şeyi yapmaya hazırız’ dedik, hala aynı düşüncedeyiz. Bu konularla alakalı çok yakında geniş basın toplantısı düzenleyeceğiz” sözlerini kaydetti.