06 Eyl 2022 - 16:43- Spor

Gölcükspor “Yeniden 3.Lig” diyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Gölcükspor, üçüncü etap çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son hazırlık maçında Derincespor’u Sergen’in attığı üç golle mağlup eden kırmızı siyahlı ekipte moraller yerinde