06 Eyl 2022 - 16:43- Spor G: 06 Eyl 2022 - 16:45

Gölcükspor “Yeniden 3.Lig” diyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Gölcükspor, üçüncü etap çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son hazırlık maçında Derincespor’u Sergen’in attığı üç golle mağlup eden kırmızı siyahlı ekipte moraller yerinde

Gölcükspor “Yeniden 3.Lig” diyor mask

ÇİFT ANTRENMAN

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını üçüncü etap kampında kendi tesislerinde Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner önderliğinde sürdüren Kırmızı siyahlı ekip, sabah çalışmasında Gölcük Sporium’da  fitness çalışırken, akşam antrenmanında taktiksel  antrenman yaparak günü tamamladı. 

TESTTEN GEÇTİLER

Kırmızı siyahlılar, sabah antrenmanında testten geçti. Teknik ekibin önderliğinde gerçekleştirilen koşularda futbolcuların dayanıklılık testi yapıldı. İki ayrı grup halinde çalışan futbolcular, günün ikinci antrenmanında İhsaniye Stadı’nda taktik çalıştı. Gölcükspor, hafta sonu pazar günü Karasu Aziziyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
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06 Eyl 2022 - 16:43 - Spor

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