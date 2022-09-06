Gölcükspor “Yeniden 3.Lig” diyor

ÇİFT ANTRENMAN
Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını üçüncü etap kampında kendi tesislerinde Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner önderliğinde sürdüren Kırmızı siyahlı ekip, sabah çalışmasında Gölcük Sporium’da fitness çalışırken, akşam antrenmanında taktiksel antrenman yaparak günü tamamladı.
TESTTEN GEÇTİLER
Kırmızı siyahlılar, sabah antrenmanında testten geçti. Teknik ekibin önderliğinde gerçekleştirilen koşularda futbolcuların dayanıklılık testi yapıldı. İki ayrı grup halinde çalışan futbolcular, günün ikinci antrenmanında İhsaniye Stadı’nda taktik çalıştı. Gölcükspor, hafta sonu pazar günü Karasu Aziziyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.