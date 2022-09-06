06 Eyl 2022 - 16:45- Spor G: 06 Eyl 2022 - 16:47

Yenidoğan Serdar voleybolda yükseliyor

Yenidoğan Serdarspor bir çok branşta hizmet verirken, bir yıl önce kurulan voleybol branşında da öne çıkıyor. Voleybol şubesi yönetimi ve sporcular a...
Yenidoğan Serdar voleybolda yükseliyor mask

Yenidoğan Serdarspor bir çok branşta hizmet verirken, bir yıl önce kurulan voleybol branşında da öne çıkıyor. Voleybol şubesi yönetimi ve sporcular açıklamada bulunurken “Geçen yıl bugün ilk antrenmanını yaptığımız, bu antrenman ile uzun ve zorlu yola çıktığımız voleybol okulu serüvenimizin bir yılı, oldukça verimli ve çok daha fazla büyüyerek geride kaldı. Bu süreçte bize en büyük desteği sağlayan kulübümüz başkanı Abdülkadir Bayraktutar’a ve Yenidoğan Serdar Spor yönetimine teşekkür ederiz. Yolumuza birlikte devam ettiğimiz emekleri kelimelerle ifade edilemeyecek antrenörlerimiz Evren Özen, Hamid Hemmati ve Gözde Güniçen Ölmez ile bu zorlu yolda daha da gelişerek ve kendimizi de geliştirerek devam edeceğiz. Bizlere güvenen ve yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.
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06 Eyl 2022 - 16:45 - Spor

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