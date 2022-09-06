06 Eyl 2022 - 16:46- Spor G: 06 Eyl 2022 - 16:48

“Önceliğimiz gençlerimiz”

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde antrenmanlarını sürdüren Derincespor Voleybol Takımı’nı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki...
“Önceliğimiz gençlerimiz” mask

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde antrenmanlarını sürdüren Derincespor Voleybol Takımı’nı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar çerçevesinde önceliğimiz daima gençlerimiz” dedi. Derincespor basketbol, voleybol, tenis, taekwando, kick boks, boks, cimnastik, wushu, yelken, kadın futbolu, step aerobik, plates ve zumba branşlarında faaliyetlerine devam ediyor.
# başkanı

06 Eyl 2022 - 16:46 - Spor

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