06 Eyl 2022 - 17:23- Gündem G: 06 Eyl 2022 - 17:24

Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi

Kandıra'da çiftçi Türkan Bayram'ın bahçesine ektiği ayçiçeği fidesi, tek kökte 20 baş verdi.

Kandıralı çiftçinin bahçesine ektiği ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi mask
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Kandıra'nın  Yusufça Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Bayram, 2,5 dönümlük bahçesine diğer ürünlerin yanında hobi amaçlı ayçiçeği ekti.  Bir fidenin tek kökte 20 baş verdiğini gören Bayram, şaşkınlık yaşadı. 

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA ARTIRABİLİRİM"

Çiftçi Türkan Bayram, bir fidanda 2 ya da 3 çiçek açmasının bile nadir görülen bir durum olduğunu anlattı. Hobi olarak yemeklik ayçiçeği ekimi yaptığını aktaran Bayram, "Bahçede uğraşmak bana huzur veriyor. Bir fidanda tomurcuklarla 20 ayçiçeği açtığını görünce şaşırdım. Çevreden duyanlar hayrete düştü. Normalde kendimize yetecek kadar üretiyoruz. Paylaşımlarımızı gören vatandaşlardan talep gelmeye başladı. Önümüzdeki yıl daha fazla ekim yapabilirim." dedi.
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06 Eyl 2022 - 17:23 AA Kocaeli- Gündem

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