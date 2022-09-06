Kandıralı çiftçinin bahçesindeki ayçiçeği tek kökte 20 baş verdi

Kandıra'nın Yusufça Mahallesi'nde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Bayram, 2,5 dönümlük bahçesine diğer ürünlerin yanında hobi amaçlı ayçiçeği ekti. Bir fidenin tek kökte 20 baş verdiğini gören Bayram, şaşkınlık yaşadı.
"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA ARTIRABİLİRİM"
Çiftçi Türkan Bayram, bir fidanda 2 ya da 3 çiçek açmasının bile nadir görülen bir durum olduğunu anlattı. Hobi olarak yemeklik ayçiçeği ekimi yaptığını aktaran Bayram, "Bahçede uğraşmak bana huzur veriyor. Bir fidanda tomurcuklarla 20 ayçiçeği açtığını görünce şaşırdım. Çevreden duyanlar hayrete düştü. Normalde kendimize yetecek kadar üretiyoruz. Paylaşımlarımızı gören vatandaşlardan talep gelmeye başladı. Önümüzdeki yıl daha fazla ekim yapabilirim." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.