06 Eyl 2022 - 20:13- Spor G: 06 Eyl 2022 - 20:14

Kırşehir FK Teknik Direktörü görevini bıraktı

Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü görevini bıraktığını açıkladı.

Kırşehir FK Kulüp Başkanı Teknik Direktör Sinan Özdaoğan’ın görevini bıraktığını sosyal medya hesabından ’Kıymetli Ağabeyim’ notuyla paylaştı. Torun, "Kıymetli ağabeyi kıymetli hocamız Sinan Özdoğan ile yaptığımız görüşme sonucu takımımızın zarar görmemesi adına kırgınlık ve dargınlık olmaksızın yol ayrılığına karar verdik. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ankara Demirspor maçıyla sezon açılışını yapan ve berabere kalan yeşil-beyazlılar evinde oynadığı Kocaelispor maçında 1-0 mağlup olmuştu. Kırşehir Futbol Kulübü evinde 3. hafta maçında Kırklerelispor’u ağırlayacak. Takımı ise yardımcı antrenör Gökhan Beklemiş maça hazırlayacak.
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06 Eyl 2022 - 20:13 İHA Kirşehir- Spor

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