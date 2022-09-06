06 Eyl 2022 - 20:17- Asayiş G: 06 Eyl 2022 - 20:18

72 yaşındaki emekli astsubay terasta mahsur kaldı

Gölcük'te dernek lokalinin teras katında mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı.
72 yaşındaki emekli astsubay terasta mahsur kaldı mask
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Olay, Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi’nde bulunan Emekli Astsubaylar Derneği lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokaline giden 72 yaşındaki emekli astsubay Galip Kocaefe, terasta bir süre oturdu. Dernek lokalinin kapandığını fark etmeyen Kocaefe, terasta mahsur kaldı. Bir süre bekleyen 72 yaşındaki emekli astsubay, kimseye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Kocaefe’yi terastan indirdi.
# bir, emekli

06 Eyl 2022 - 20:17 İHA Kocaeli- Asayiş

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