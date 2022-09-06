06 Eyl 2022 - 21:21- Siyaset G: 06 Eyl 2022 - 21:31

Sait Mete'den İsmail Yıldırım açıklaması! "Başkanımız bizdendir"

Yaşadığı tatsız olay sonrası açıklamalarda bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım’ın açıklamalarına yönelik konuşan AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, "Kötülük ateştendir, ateş ise yakıcıdır. Onun yolundan geçilebilecek bir geçit yoktur. Başkanımız bizdendir, biz de ondanız" dedi.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Sait Mete'den İsmail Yıldırım açıklaması! "Başkanımız bizdendir" mask

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 4 Eylül pazar günü İ.T. adlı bir şahıs  tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yıldırım, kimliği belirsiz bir kişinin evine saldırısı sonrası AKP'li hiçbir ismin kendisini aramadığını söylemiş ve kırgın olduğunu belirtmişti.  

"BAŞKANIMMIZ BİZDENDİR"

Başkan Yıldırım'ın açıklaması sonrası AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete açıklama yaptı. Mete yaptığı açıklamada, "Kötülük ateştendir, ateş ise yakıcıdır. Onun yolundan geçilebilecek bir geçit yoktur. Değerli Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ve kıymetli ailesine karşı gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumluların biran önce adalet önünde hesap vermesini tüm dikkatimizle takip ediyoruz. Başkanımız bizdendir, biz de ondanız. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

"TÜM KADRO YANINDAYIZ"

Açıklamasını sürdüren Mete, "Birlik siyasetinin adresi ilçemizi dile kolay tam 4 dönemdir yaptığı başarılı çalışmalarla "Huzurun Başkenti" haline getiren kıymetli belediye başkanımızın başarılarına böyle alçakça saldırılarla gölge düşürme gayreti içinde olanlarla ve bu gibi hadiselerden medet umarak fitne fesat devşirmeye çalışanlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. İlçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve mahalle başkanlarımız ile birlikte tüm AK Parti kadroları olarak dün yanında olduğumuz gibi bugün de yanındayız. Allah'ın izniyle yarında yanında olacağız. Gelmiş geçmiş olsun başkanım" dedi.

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06 Eyl 2022 - 21:21 - Siyaset

Muhabir  Serkan Üldeş

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