07 Eyl 2022 - 09:42- Ekonomi G: 07 Eyl 2022 - 09:43

Dolar güne 18.24 ile başladı!

Dolar 18,2410 liradan, euro ise 18,0450 liradan güne başladı.
Dolar güne 18.24 ile başladı! mask

İstanbul Kapalıçarşı’da 18,2390 liradan alınan dolar 18,2410 liradan, 18,0430 liradan alınan euro ise 18,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,22 liradan, euro ise 18,05 liradan satılmıştı.
# Dolar

07 Eyl 2022 - 09:42 İHA İstanbul- Ekonomi

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