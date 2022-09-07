Gölcük'te yaşayan 52 yaşındaki Alpaslan Yalta, rahatsızlanması üzerine aracıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde Yalta’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acilen yoğun bakıma alınan 52 yaşındaki adam, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
07 Eyl 2022 - 09:55- Asayiş Güncelleme: 07 Eyl 2022 - 10:02
Araba kullanarak hastaneye gitti, 3 gündür yoğun bakımda!
Gölcük'te yaşayan 52 yaşındaki adam, aniden rahatsızlanmasıyla kendi aracıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi. Yoğun bakıma alınan şahıs, 3 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan Basri Artvi̇nli̇ - Acil şifalar diliyorum kardeşime. ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.