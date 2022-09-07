ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Funda Erişken ile buluştu

Her yıl eğitim sistemlerini hedeflerine uygun bir şekilde güncelleyen, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve gelişimini önemseyen ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Öğretim Görevlisi, Eğitim Danışmanı, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Aslı Funda Erişken ile öğretmenlerini buluşturdu. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmenleri "Çalışma Yaşamında Motivasyon ve Verimlilik" ve "Kurum İçi İletişim Becerileri" konularında paylaşım yapmak üzere Aslı Funda Erişken ile bir araya geldiler. İletişimin 4 temel yapı taşı, kişilik-davranış analizi ve bunun iletişimdeki yeri konularının ele alındığı eğitimin ilk bölümünde etkili iletişimde önemli mesajlar paylaşılırken öğretmenlerle etkileşimli çalışmalar da gerçekleştirildi.

İNTERAKTİF BİR KEYİF

Eğitimin ikinci yarısında farklı gruplara ayrılan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmenleri “Su, Yeşil, Gülmek” temaları üzerinden bir takım çalışması gerçekleştirdiler. Bu takım çalışması sonrasında Aslı Funda Erişken; çalışma hayatında motivasyon, verimlilik ve takım çalışmasında değerlerin, motivatörlerin, hayat hedeflerinin neler olduğu ve önemi üzerinden aktarımlarda bulundu. İnteraktif ve keyifli bir eğitim süreci içinde yer alan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmenleri eğitim aralarında da sorularını sorma imkânı buldular ve seminer sonunda Aslı Funda Erişken'e teşekkürlerini sundular.

Bugün, öğretmenlerimize yönelik Öğretim Görevlisi ve Eğitim Danışmanı Aslı Funda ERİŞKEN tarafından 10.00 – 17.00 saatleri arasında okulumuzun Konferans Salonunda "Çalışma Yaşamında Motivasyon ve Verimlilik" ve " Kurum İçi İletişim Becerileri" konuları ile ilgili gerçekleştirilen seminer çalışmasına başladık.