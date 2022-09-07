Kartepe'de eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kartepe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediyesi meclis salonunda Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Kocaman “6.Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ne herkesi bekliyoruz. Bir çok unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden hatırlamak için herkesi bu festivalimize bekliyoruz” dedi.

MECLİS MADDELERİ

Meclis gündeminde yer alan Kırsal mahalle değişikliği ek süre talebi oy birliği ile kabul edilirken, araç kiralama hizmet alımı işi için gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ

Rahmiye Mahallesi’nde askeri yasal ve güvenlik bölgesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonu’na havale edilirken, Kartepe Belediyesi’ne ait Mercedes marka 41 KB 290 plakalı çöp toplama aracının ve Caterpıllar marka 41-16-22-26 plakalı kazıcı yükleyici iş makinesinin kamu hizmetine tahsisi ve haczedilmemesi maddeleri oybirliği ile kabul edildi.