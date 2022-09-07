07 Eyl 2022 - 10:35- Asayiş G: 07 Eyl 2022 - 10:36

Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu

İzmit'te bir vatandaş babasının ölüm haberini alınca eşini alıp minibüsüyle beraber yola koyuldu. Yolda yaptığı kaza neticesinde eşinin sağ bacağı dizinin altından koptu.
Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu mask
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Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi D-100 yan yol Kandıra sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan M.Y., tatil için Kandıra’dayken babasının ölüm haberini aldı. M.Y., eşi H.Y. ile birlikte İstanbul’a babasının cenazesine gitmek için 34 GUN 15 plakalı Mitsubishi marka minibüsle yola koyuldu. D-100 yan yoldan ana yola girmek isteyen minibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Y., ekipler gelene kadar kendi imkanıyla minibüsten çıktı. Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.’nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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07 Eyl 2022 - 10:35 İHA Kocaeli- Asayiş

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