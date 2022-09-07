07 Eyl 2022 - 11:06- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 11:10

Yaz geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugünden itibaren yurtta etkisini yitirecek olan yağışlı hava dalgasının ardından hava sıcaklıkları artışa geçecek. Yükselen sıcaklıklar yaz değerlerine erişecek.

Yaz geri geliyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günlerine dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Verilere göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan sıcaklık değerleri ilerleyen günlerde daha da artacak. Sıcaklıkların hafta sonu Ege, Akdeniz ve Güney Anadolu Bölgesi’nde 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Hafta sonu etkisini kaybeden yağışların ardından pazar günü Trakya üzerinden yeni yağışlı hava dalgasının geleceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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07 Eyl 2022 - 11:06 - Gündem

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