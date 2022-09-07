07 Eyl 2022 - 11:29- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 11:32

Derince Alparslan Ortaokulu’nda kayıt parası ve mobbing iddiası!

Veli-Der Şube Başkan Yardımcısı Korkmaz Derince Alparslan Ortaokulu’nda kayıt parası alındığı öğretmenlere de mobbing uygulandığını iddia etti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Derince Alparslan Ortaokulu’nda kayıt parası ve mobbing iddiası! mask
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Veli-Der Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, Derince Alparslan Ortaokulu’nda yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Okulda velilerden kayıt parası istendiğini ifade eden Korkmaz, öğretmenlere de mobbing uygulandığını da belirtti.

10 BİN TL GİBİ TUTARLARA VARAN KAYIT PARALARI”

Korkmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli'nin başarılı okullarından Alparslan Ortaokulu’nda son yıllarda okul müdürünün öğretmenlere ve velilere karşı tutum ve davranışlarından kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Göstermiş olduğu başarıdan kaynaklı velilerden yoğun bir yoğun ilgi gören Alpaslan Ortaokulu’nda kayıt esnasında astronomik düzeyde kayıt ücretleri istenmektedir. 10 bin TL gibi tutarlara varan kayıt paraları farklı adreslerde oturan ancak okula kayıt yaptırmak isteyen velilerden talep edilmektedir. Bu tutarları ödeyebilen veliler kayıt yaptırırken ödeyemeyenler kayıt yaptıramamaktadır.

YOĞUN SORUŞTURMA TRAFİĞİ YAŞANMAKTA”

Veli ve öğrencilere karşı tavır geliştirilmekte maddi olanağı olan veli ve öğrenciye iyi davranılırken diğer öğrenci ve velilere karşı saygı sınırlarını zorlayan tutumlar sergilenmektedir. ‘Profesör çocuğunu götürdüm ona göre davranır’ şeklinde lafların müdür tarafından edildiği bilinmekte öğretmenlere karşı da mobbinge varılan uygulamalarının yapıldığı iddia edilmekte bu durumdan kaynaklı okulda yoğun soruşturma trafiği yaşanmaktadır. Bu durumun veli ve öğrencilere de olumsuz bir şekilde yansıdığı iddia edilmektedir.

VALİ YAVUZ KAYIT PARASI ALINMAYACAĞINI VURGULADI”

Özel okuldan geçiş yapan bir öğrencinin velisine ise müdür odasına bilgisayar alma karşılığında kayıt yaptırdığı iddia edilmektedir. Eğitim herkes için temel bir haktır. Uluslararası yasalarla anayasa ile ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Milli eğitim bakanı ve Kocaeli Valisinin açıklamaları da bu yöndedir. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okullarda kayıt parası alınmayacağını vurgulamıştır. Öte yandan 2022-2023 eğitim öğretim dönemin tüm eğitimcilerimiz ve tüm öğrencilerimiz için başarılı geçmesini diliyorum.”

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07 Eyl 2022 - 11:29 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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