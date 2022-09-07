07 Eyl 2022 - 11:37- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 11:38

Kartepe Ataşehir’e mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres atması için Kartepe Arslanbey Ataşehir’de mesire alanı çalışmalarına başladı.
Kartepe Ataşehir’e mesire alanı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Arslanbey Ataşehir’de yeni bir mesire alanı yapmak için çalışma başlattı. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacıyla kullanılan yeşil alan mesire alanı haline getiriliyor. Toplam 16 bin metrekare alanda yapılacak ve bölgeye 10 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracak mesire alanı, çalışmaların ardından vatandaşların hizmetine açılacak. Mesire alanı bölge sakinlerine sosyal aktiviteler için yeni bir alternatif olacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu doğrultuda bölgede tırpan ve temizlik çalışması yaptı. Otlar ve yabani bitkiler ekiplerce kesilerek temizlendi, çöpler toplandı. Bununla birlikte yürüyüş yollarının sarı kumu atılarak yürüyüş parkurları belirlendi. Aydınlatma hatları da çekildi. Çalışmalar çerçevesinde mesire alanına bin 500 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde yürüyüş yolu yapılacak. Gençler için ise 28x16 metre ebadında futbol sahası inşa edilecek. 220 metrekare çocuk oyun alanı, tuvalet ve mescit binası, piknik masaları ve çevre aydınlatması yapılacak. Ataşehir Mesire Alanı içerisinde ayrıca çocuk oyun grubu ve fitness grubu da yer alacak.

# Vatandaşlar, tarafından, Kartepe, bir, ardından, Bahçe, çevre, Büyükşehir Belediyesi

07 Eyl 2022 - 11:37 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.989 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Ataşehir’e mesire alanı mask
Kartepe Ataşehir’e mesire alanı
Kartepe'de eylül ayı meclis toplantısı yapıldı mask
Kartepe'de eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Gölcük Piri Reis’in minikleri okullarına kavuştu   mask
Gölcük Piri Reis’in minikleri okullarına kavuştu  
“Danıştay’da dava açıldı, mücadeleye devam”   mask
“Danıştay’da dava açıldı, mücadeleye devam”  
Tanju Cılızoğlu’nun kızı Dilara nişanlandı   mask
Tanju Cılızoğlu’nun kızı Dilara nişanlandı  
“Kocaeli’de toplam bin 512 projeden bin 42’si bitti” mask
“Kocaeli’de toplam bin 512 projeden bin 42’si bitti”
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL