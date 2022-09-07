Zeytinoğlu, seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu

Kocaeli Sanayi Odası ( KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Oda Organ Seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Zeytinoğlu, “Odamızın Meslek Komite ve Meclis Üyeleri seçimleri, 3 Ekim Pazartesi günü Odamızın merkez hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Seçimlerde 3 bin 400’ü aşkın üyemizden 2 bin 435’i oy kullanabilecek olup, 38 Meslek Grubu oluşacak ve 77 Meclis Üyemiz seçilecektir. Bir hafta sonra, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü ise Oda Yönetim Kurulu Başkanı, asil/yedek Yönetim Kurulu üye seçimleri, Disiplin Kurulu asil/yedek üye seçimleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Genel Kurul asil/yedek üye seçimleri yapılacaktır. Yine aynı gün Meclis Başkanı, Başkan Vekilleri ve Katip Üye seçimlerimiz de gerçekleştirecektir” dedi.
"KSO DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEK"
Zeytinoğlu, gerçekleşecek Oda Seçimlerinin şimdiden şehrimize, sanayicimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ederek; sanayicilerimizin kalkınmasına katkıda bulunan, paydaşlarımız ve toplumumuz için değer yaratan Kocaeli Sanayi Odası’nın öncü kurum olma misyonu ile sanayideki dönüşüme liderlik etmeye devam edeceğini kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.