07 Eyl 2022 - 15:50- Ekonomi G: 07 Eyl 2022 - 15:51

Hırdavat sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı

Hırdavat sektörünün ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 30 artışla 9,9 milyar dolara yükselirken, sektörün Türkiye'nin toplam ihraca...
Hırdavat sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı mask

Hırdavat sektörünün ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 30 artışla 9,9 milyar dolara yükselirken, sektörün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı da yüzde 6,7 oldu. Sektör en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine yaparken, onların içerisinde de Almanya Ocak-Ağustos döneminde 869 milyon dolarla açık ara öne çıktı. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün hem ihracatının hem de toplam ihracat içerisinden aldığı payın arttığına dikkat çekti.
# başkanı, Avrupa

07 Eyl 2022 - 15:50 - Ekonomi

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