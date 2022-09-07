Hırdavat sektörünün ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 30 artışla 9,9 milyar dolara yükselirken, sektörün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı da yüzde 6,7 oldu. Sektör en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine yaparken, onların içerisinde de Almanya Ocak-Ağustos döneminde 869 milyon dolarla açık ara öne çıktı. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün hem ihracatının hem de toplam ihracat içerisinden aldığı payın arttığına dikkat çekti.
07 Eyl 2022 - 15:50- Ekonomi Güncelleme: 07 Eyl 2022 - 15:51
Hırdavat sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı
Hırdavat sektörünün ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 30 artışla 9,9 milyar dolara yükselirken, sektörün Türkiye'nin toplam ihraca...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.