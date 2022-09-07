Sürdülebilir lojistikte dev adımlar  

Gelecek nesiller için temiz bir dünya bırakma hedefinde olan markalar süreçlerinde daha sürdürülebilir adımlar atıyor. Geleceğin Tedarik Zinciri LogD, yeşil lojistik alanında dev markaların sürdürülebilir lojistik faaliyetler yürütmesini sağlayacak çözümler üretti.
LOJİSTİK FAALİYETLERİ
Perakende sektörünün lojistik süreçlerini yeşil lojistiğe çevirecek Milk Run Yönetim Sistemi, sektörün dev şirketleriyle el sıkışarak yeni işbirliklerine imza atıyor. Türkiye’nin değerli markaları Beymen, Koton, Dagi, Altınyıldız Classics, English Home lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak adına LogD Milk Run Yönetim Sistem’ini süreçlerine dahil etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.