07 Eyl 2022 - 15:51- Ekonomi G: 07 Eyl 2022 - 15:53

Sürdülebilir lojistikte dev adımlar  

Birleşmiş Milletler raporunda yer alan, ülkelerin ve şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmaları gerektiği uyarısı şirketlerin politikalarında daha sürdürülebilir adımlar atmalarının da önemini vurguluyor.

Sürdülebilir lojistikte dev adımlar   mask

Gelecek nesiller için temiz bir dünya bırakma hedefinde olan markalar süreçlerinde daha sürdürülebilir adımlar atıyor. Geleceğin Tedarik Zinciri LogD,  yeşil lojistik alanında dev markaların sürdürülebilir lojistik faaliyetler yürütmesini sağlayacak çözümler üretti.

LOJİSTİK FAALİYETLERİ

Perakende sektörünün lojistik süreçlerini yeşil lojistiğe çevirecek Milk Run Yönetim Sistemi, sektörün dev şirketleriyle el sıkışarak yeni işbirliklerine imza atıyor. Türkiye’nin değerli markaları Beymen, Koton, Dagi, Altınyıldız Classics, English Home lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak adına LogD Milk Run Yönetim Sistem’ini süreçlerine dahil etti.
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07 Eyl 2022 - 15:51 - Ekonomi

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