TEB’den emekliye 8 bin liraya kadar promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni emekli maaşı kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emekli maaş müşterileri, 8 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Başka emeklilerin de maaşını bankaya taşıması için yönlendirenlere 250 TL, toplamda 500 TL nakit ödül verilecek.

İHTİYAÇ KREDİSİ

Banka ayrıca emeklilerin telefon, internet ve cep telefonundan yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almadığını açıkladı. Şubelerde emeklilere, öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap, birikimlerine avantajlı faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti hizmetleri de veriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internetten başvurabiliyor.