17 akademik personel alınacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 Profesör, 2 Doçent ve 5 Dr. Öğretim Üyesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı alınacak.