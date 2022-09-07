07 Eyl 2022 - 15:55- Ekonomi G: 07 Eyl 2022 - 15:56

17 akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 17 akademik personel alacak.

17 akademik personel alınacak mask

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 Profesör, 2 Doçent ve 5 Dr. Öğretim Üyesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı alınacak.
# ile

07 Eyl 2022 - 15:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.989 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
25 sözleşmeli personel alınacak mask
25 sözleşmeli personel alınacak
TEB’den emekliye 8 bin liraya kadar promosyon mask
TEB’den emekliye 8 bin liraya kadar promosyon
17 akademik personel alınacak mask
17 akademik personel alınacak
Sürdülebilir lojistikte dev adımlar   mask
Sürdülebilir lojistikte dev adımlar  
Hırdavat sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı mask
Hırdavat sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı
Domates ihracatı izne bağlandı mask
Domates ihracatı izne bağlandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL